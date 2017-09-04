تعرّض النجم اللبناني راغب علامة لموقف محرج أمام جمهوره في حفله الأخير في بكاسين، إذ سقط على خشبة المسرح.

وفي التفاصيل، فقد كان السوبر ستار يغني "قلبي عاشقها" ويتفاعل مع الجمهور ويرقص أمامه، إلا أنه سقط على الأرض بعد انزلاق قدميه، والملفت هو أنه استدرك الموقف وأكمل الغناء والرقص.

وفي هذا السياق، فقد نشر علامة على حسابه الشخصي على تويتر صورة عن الحادثة أرفقها بتعليق جاء فيه:" بسبب الرطوبة العالية اليوم في بكاسين، طبقات ماء حولت المسرح إلى ما يشبه مكان للتزحلق. أكلت نصيبي وتزحلقت... ومرت والحمدلله على خير".