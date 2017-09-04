نشرت الفنانة نادية الجندي صورا جديدة لها على صفحتها بموقع “إنستغرام” خلال استمتاعها بعطلة صيفية في الساحل الشمالي مع أصدقائها.

وظهر بالصور مع نادية الجندي الفنانة سهير رمزي وزوجها رجل الأعمال علاء الشربيني والإعلامية بوسي شلبي.

وأثارت سهير رمزي جدلا كبيرا على مواقع التواصل بسبب ارتدائها قبعة بالصورة ويظهر من تحتها شعرها الأصفر الذي تركته منسدلا على كتفيها، وكأنها تخلت عن الحجاب الذي ارتدته منذ أكثر من 20 عاما.

كما ارتدت نادية الجندي بالصور ملابس جريئة للغاية لا تتناسب مع عمرها وحجمها الفني، ولكن كان الاهتمام الأكبر على سهير رمزي التي تظهر لأول مرة بشكل واضح دون حجاب.