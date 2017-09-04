خلود أبو المجد

فاجأت الفنانة ألماس جمهورها العربي بطرح أحدث أغانيها «الحب الحب» بشكل فيديو كليب مصور، مقدمة خلالها جرعة غنائية مبهجة احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

وقدمت الأغنية الجديدة ألماس بشكل غنائي جديد اعتمد على تيمة المزيكا السوداني، ومنه استوحت اسم الأغنية «لا ريد الريد» التي تعنى «الحب الحب»، وأعادتها إلى الساحة الجماهيرية بعد غياب شهرين عن آخر أغنياتها «إبجي يا خسران»، وهي من كلمات وألحان شادي محسن، وتوزيع شريف الوسيمي ومن إخراج ياسر عصام.

يذكر أن ألماس ظهرت بأولى أغنياتها «والله ما يرضاها» نهاية العام الماضي، وحققت ملايين المشاهدات عبر أغانيها «شسوى بيا» و«لعبة» و«جريدة بلا خبر»، وأطلت لأول مرة باللهجة المصرية بأغنية «بقيت كرهاك»، وأطلقت آخر أغانيها «إبجي يا خسران» منذ نحو شهرين.