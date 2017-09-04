يسافر الكينج محمد منير في النصف الثاني من الشهر الجاري إلي المانيا ليقدم هناك ثلاث حفلات بعدما كان قد قدم آخر حفلاته في تونس بمهرجان الحمامات الدولي وحقق خلالها نجاحا كبير وامتلأ مسرح الحمامات عن آخره.

الحفلات الثلاث التي سيغني فيها الكينج في ألمانيا من المتوقع أن يشاركه فيها الغناء المطرب الألماني عادل الطويل الذي شاركه في كليب أغنية «عالم واحد» وهو من أصدقاء منير المقربين في الفترة الاخيرة، كما سيضع لها الكينج برنامجا خاصا يشمل الأغاني الإنسانية التي تتناول قضايا تخص الإنسان في كل مكان والحق أن أغلب أغاني ألبوم منير الاخير تحمل هذه الصيغة الإنسانية.

يذكر أن كليب الكينج محمد منير «عالم واحد» أو One world تتناول قضية اللاجئين وهي قضية تشغل بال العالم أجمع، وقد حرص الكينج على أن تكون الأغنية بـ 3 لغات حتى تصل إلى أكبر كم من الجمهور حول العالم، وهي الأغنية المرشحة لنيل جائزة الجرامي العالمي.