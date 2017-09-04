يستمتع الفنان هاني رمزي بإجازته مع أسرته حاليا في الولايات المتحدة الأميركية، ومن المفترض أن يعود رمزي بعد العيد لاستكمال تصوير فيلمه الجديد «قسطي بيوجعني»، حيث تتبقى أيام قليلة على الانتهاء من تصويره، لا تتعدى 5 أيام، ويكون انتهى تماما من تصوير الفيلم ويبدأ في عملية المونتاج.

وغير معروف حتى الآن سبب تأخر تصوير هذه الأيام المتبقية من الفيلم، والذي كان من المفترض عرضه خلال هذا الموسم، وخصوصا بسبب غياب رمزي عن السينما في عام 2016.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي عن محصل الأقساط الذي يقوم بدوره الفنان هاني رمزي، وهي مشكلة تواجه جميع الطبقات في مجتمعنا المصري والعربي، ولكن يناقش هذه القضية بشكل كوميدي.

«قسطي بيوجعني» بطولة هاني رمزي، ومايا نصري، وحسن حسني، وبيومي فؤاد، ومصطفى أبو سريع، إنتاج هاني وليم، وإخراج إيهاب لمعي.