مفرح الشمري

@Mefrehs

عندما تجد مخرجا مثقفا يقدم لك اعمالا سينمائية تحاكي الواقع الذي تعيشه لابد أن تصفق له كثيرا لأنه استطاع تحريك مشاعرك الداخلية للمحافظة على «الكنز» الذي بداخلك وهو «كرامتك» قبل ان تنجرف مع كمية «الفساد» الذي حولنا..!

هذا الشعور انتابني وأنا اشاهد فيلم «الكنز» في جزئه الاول المعروض حاليا على قاعات «سينسكيب» المنتشرة في البلاد، شعور اجبرني على احترام الرؤية الاخراجية التي قدمها شريف عرفة والتي يوجد بها تكنيك جميل من خلال «الكولاج» الذي قدمه بدمج حقب زمنية متفاوتة وضح فيها «الفساد» الذي مر على مصر وأهلها وكان الضحية فيها الشعب الذي كان على مر تلك الحقب مسالما ومطيعا لأوامر السلطة التي كانت تحاربه حتى في رزقه!

التطرق لمثل هذه القضايا «الحساسة» من خلال قصص معروفة وروايات اصبحت حاليا من الموروث، أمر يتطلب الذكاء في كيفية «اسقاط» تلك الأحداث على الواقع الذي نعيشه، حتى نحافظ على «الكنز» الموجود لدينا، وهنا «الكنز» ليس مشروطا بالمال والحلي وغيرها ولكن «الكنز» الذي يريد شريف عرفة المحافظة عليه هو الوطن الذي مر بتلك الحقب التي تعرض لها في الفيلم ولكن للأسف الكل كان في تلك الحقب يبحث عن «الاستيلاء على الكنز» لنفسه دون التفكير في الآخرين!

«كنز» شريف عرفة في جزئه الاول حمل بين طياته احلام وآمال اشخاص حاولوا قدر الامكان ان يحافظوا على «كنزهم» من الاشرار التي تحيط به وذلك بالحب والعطاء ويتطلب ذلك تضحيات كثيرة لا تعد ولا تحصى لوجود اشخاص همهم الاول والأخير الحصول على «الكنز/ الكرسي» حتى وان تطلب ذلك ان يضحي بأخوه من اجله!

فيلم «الكنز» من وجهة نظري من الافلام المهمة لأبناء الجيل الحالي الذين انصحهم بمشاهدته حتى يتعرفوا على اهمية «الكنز» الذي بين ايديهم في ظل الصراعات التي نعيشها حاليا، فيبذلون قصارى جهدهم للمحافظ عليه مهما كان الثمن لان هذا «الكنز» لا يعوض ابدا!

شكرا شريف عرفة على هذا الفيلم الذي ينتقده البعض بانه ممل بسبب «احداثه الطويلة» لأنهم تعودوا على افلام «الساندويتش» ولا يعلمون ان مثل هذه الافلام تتطلب فيه تلك الاحداث الطويلة لانها ليست «سلق بيض» كما هو موجود في اعمال سينمائية اخرى.

شكرا شريف عرفة على هذا التكنيك الاخراجي الرائع وكمية النجوم الموجودين في فيلمك والذي كانوا نجوما في تأدية ادوارهم وخصوصا الفنان محمد سعد الذي ارجعته لمستواه الحقيقي للتمثيل بعد اخفاقاته السابقة في عدد من اعماله لأنها لا تحمل اي تجديد يذكر.. !