بزفاف وصف بالأسطوري، عقد الإعلامي اللبناني وسام بريدي قرانه قبل يومين على عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي.

إلا أن مقطعاً مؤثراً تخلل الزفاف، انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

اللحظة العاطفية هذه تجسدت بكلام باح به وسام، مناشداً أخاه عصام الذي توفي في حادث سير قبل عامين (أبريل 2015).



ومن قلب فيه غصة، وجه بريدي رسالة إلى روح شقيقه الراحل ولزوجته التي بكت متأثرة بتلك الكلمات العاطفية!

فقد قال وسام قبل قطع قالب الحلوى: "لما الدنيا تقسى عالانسان بحس في ضو بعيد وبيصير يقوى، ولما يصير واضح بتحسي في ملايكة طايرة". وأضاف في إشارة إلى أخيه: إشبيني ملاك، وقد أرسلك إلي".

وتابع: "طلبت أن يكون لدي عائلة تحميني أكثر مما أنا أحميها، فكنت أنت هدية لي، لن أقول أحبك، سأقول شكراً لأنك جعلتني الإنسان الذي أحب بحبك أكتر ما ممكن تتخيلي".



يذكر أن ريم السعيدي هي عارضة أزياء تونسية تبلغ من العمر 31 عاماً، تزوجت من الإعلامي وسام بريدي مدنياً في مدينة ميلانو الإيطالية، بعد علاقة حب نشأت بينهما أثناء مشاركة الأخيرة في برنامج رقص النجوم الذي يقدمه بريدي.