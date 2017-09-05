تستعد الفنانة سمية درويش مع فرقتها الموسيقية لإحياء حفل غنائى بمناسبة حفلات عيد الأضحى المبارك مساء غد الأربعاء، وذلك على المسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية، وتقدم سمية درويش خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها.

يذكر أن سمية درويش بدأت مشوارها الفني في السابعة عشرة من عمرها، وقدمت العديد من الأعمال الغنائية المميزة وأصدرت ألبومين حققا نجاحا كبيرا، كما شاركت بالغناء في عدد من الأعمال الدرامية التلفزيونية والسينمائية هي تتر مسلسل «بنت من الزمن ده» وأغنية «غنوة صغيرة» من فيلم «نقطة رجوع» وأغنية «الأيام» من فيلم «كشف حساب».