تواجد الفنان حسام حبيب، في موسم العيد بكليبه الجديد «تعيشي معايا»، والذي تم عرضه على قناة «نجوم إف.إم T.V»، ويعتبر الكليب هو الثالث لحبيب بعدما قدم من قبل دويتو «كل ما أغنى» مع الفنانة شيرين عبدالوهاب وأغنية «فرق كتير»، وجميع الأغنيات تم تصويرهم في إسبانيا، تحت قيادة المخرج جون بيريز، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة، وهى أيضا من ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نابلسي.

بينما طرح النجم أحمد جمال كليبه الجديد «على المزيكا» الذي يعد أول أعماله الإنتاجية، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع هاني يعقوب، وميكس وماستر هاني محروس.

وحرص أحمد جمال على الترويج للكليب من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، من خلال عرضه لمجموعة فيديوهات لجمهوره وهم يغنون الأغنية الجديدة، وذلك بشكل منفصل.

ويتواجد نجم ستار أكاديمي محمد شاهين في موسم العيد بفيديو كليب بعنوان «زلة لسان» استعدادا لعرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأغنية «زلة لسان» من كلمات صلاح مندي، ألحان تامر كروان، توزيع وسام عبدالمنعم، هندسة صوتية هاني محروس، إخراج محمد يونس، والمخرج المنفذ للكليب محمد الجمل، مدير التصوير جلال زكي، استايلست عبير الأنصاري.