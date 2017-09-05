ينتظر أيمن زيدان عرض فيلمه الجديد «مسافرو الحرب»، الذي انتهى من تصويره منذ عدة أيام، ودخل العمل حاليا مرحلة المونتاج والمكساج، بعد أن أنهى تصوير آخر مشاهده في الفيلم في مدينة حمص السورية، ويروي العمل حكاية سوريين يلهثون وراء أحلامهم المشتهاة، صانعي الفرح والحب في اتون هذه الحرب المجنونة، وذلك عبر قصة «بهاء» ويجسدها أيمن زيدان، التي تبدأ من حلب وتنتهي أو ربما لا تنتهي.

ويشاركه بطولة الفيلم المتوقع عرضه في عدة مهرجانات عدد من نجوم سورية منهم لجين إسماعيل، وكريم الشعراني، وطارق عبدو وحسين عباس والفيلم من إخراج جود سعيد.

كما ينتظر عرض فيلم «درب السما» الذي تشاركه بطولته فيه صفاء سلطان ويدور هو من خلال دراما اجتماعية ممزوجة بالكوميديا السوداء، يروي حكاية عائلة سورية تهجر لعدة مرات من مكان إقامتها، ويغوص الشريط بنتائج الحرب السورية على مصير هذه الأسرة ومدى تأثيرها على مستقبل أفرادها بعدة مستويات.