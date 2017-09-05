على غرار نجاح النجم القدير يحيى الفخراني في مسرحيته «ليلة من ألف ليلة» التي حقق فيها 7 ملايين جنيه يحاول مسرح الدولة في الموسم المسرحي القادم الاستعانة بنجوم السينما والدراما التلفزيونية، بحثا عن نجاح في الإيرادات مواز لنجاح الفخراني، ومن النجوم الذين تعاقد معهم: مصطفى شعبان ومحمد رجب وفاروق الفيشاوي وإلهام شاهين ونبيل الحلفاوي ورزان مغربي ونضال الشافعي وأحمد بدير وأنوشكا وحنان مطاوع وسامح حسين ومي كساب التي تقف على خشبة المسرح القومى لأول مرة من خلال مشاركتها في مسرحية «اضحك لما تموت» وهى آخر الأعمال المسرحية التي كتبها المسرحي القدير لينين الرملي، والتي يتناول فيها ثورة 25 يناير بشكل كوميدي ساخر، ويشارك في بطولتها فاروق الفيشاوي ونبيل الحلفاوي.