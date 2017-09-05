تستعد الفنانة ندى موسى لتصوير فيلم «اطلعولي بره» مع كريم محمود عبدالعزيز وخالد الصاوي الشهر المقبل في أحد استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، ويستمر التصوير هناك لمدة 15يوما ثم تنتقل أسرة العمل إلى مكان آخر لتصوير بعض المشاهد الخارجية.

وعلى جانب آخر، تنتظر ندى تصوير فيلم «الطيارة» مع شريف رمزي ومجموعة كبيرة من النجوم، بعد تأجيله لأكثر من مرة بسب استخراج التصاريح اللازمة لمطار القاهرة حيث إنه وتدور أحداث الفيلم بالكامل داخل ديكور الطيارة، بعد حدوث مشكلة كبيرة أثناء الرحلة، ولكل منهم شخصية وقصة مختلفة، حيث تحدث بينهم العديد من المواقف الإنسانية في إطار من المغامرة والكوميديا الخفيفة. ويشارك في بطولة الفيلم ريم مصطفى، وندى موسى، ومحمود الجندي، وبيومي فؤاد، وإيهاب فهمي، وسلوى خطاب، ومن إنتاج ماكس ميديا وإخراج وليد الحلفاوي.

يذكر أن المنتج أحمد السبكي، يعرض له حاليا فيلم «جواب اعتقال» بطولة محمد رمضان وسيد رجب وإياد نصار ودينا الشربيني، تأليف وإخراج محمد سامي، كما يستعد لطرح فيلمي «خير وبركة» بطولة علي ربيع ومحمد عبدالرحمن، وإخراج سامح عبدالعزيز، في عيد الأضحى.