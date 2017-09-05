انتهى الفنان هاني سلامة من إجازته الصيفية وعاد إلى القاهرة منذ أيام قليلة لاستئناف نشاطه الفني وحضور الجلسات النهائية لفيلم «خبر عاجل»، والذي من المقرر البدء في تصويره خلال الشهر المقبل.

وينتمي لنوعية أفلام الأكشن في إطلالة جديدة لهاني سلامة بالسينما، ويعتبره هاني عودة قوية له بعد غياب 5 سنوات عن السينما، حيث كانت آخر أفلامه «واحد صحيح» الذي شارك في بطولته بسمة ورانيا يوسف وعمرو يوسف وكندة علوش وتامر حبيب والمخرج هادي الباجوري.

فيلم «خبر عاجل» من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج شركة ريماس، ويدور في إطار اجتماعي أكشن، ويناقش العديد من القضايا المهمة، التي تشغل المجتمع خلال هذه الفترة.

ويعد هذا التعاون الثاني بين المخرج رؤوف عبدالعزيز وهاني سلامة بعد النجـــــاح الكبير، الذي تحقق لهم من خلال مسلسل «طاقـــة نور» الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا مع المشاهدين وأشاد به النقاد.