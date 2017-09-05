يواجه فيلم «53 دقيقة» مصيرا مجهولا بعد توقف تحضيراته فجأة الفترة الماضية، رغم إسناد دور البطولة للفنان أحمد فلوكس الذي حل بديلا للفنان أحمد عز، الذي كان من المقرر أن يقوم ببطولته واعتذر عن العمل بعد فترة أخرى من التحضيرات وهو ما تسبب أيضا في تعطيل التصوير لفترة.

ومع تعاقــــد أحمد فلوكس أصبح العمل جاهزا للتصويـــر، خاصة ان فترة التوقـــــف هـــذه كان سببها البحث عـــن البطل، ليدخل العمل مرة أخرى في مرحلة التأجيل دون أسباب واضحة.

وجاء اعتذار أحمد عز عن العمل لانضمامه لفيلم «الخلية»، الذي يقدم من خلال دور ضابط عمليات خاصة، وهو نفس الدور الذي يقدمه في العمل الآخر وهو ما يتسبب في وجود تشابه بين العملين.

فيلم «53 دقيقة» يستعرض تفاصيل معركة المنصورة الجوية التي وقعت عام 1973، ويعد أول فيلم حقيقي عن هذه المعركة، التي تعد أطول معركة جوية في التاريخ الحديث.

والفيلم إنتاج مصري إماراتي مشترك، بطولة أحمد فلوكس ومنذر رياحنة وأحمد حاتم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أحمد زايد وإخراج مازن سعيد.