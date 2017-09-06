أعلنت المطربة أمل حجازي عن اعتزالها للفن نهائيا، وأنها قامت بارتداء الحجاب، وذلك عبر صفحتها على موقع فيسبوك، حيث علقت قائلة «وأخيرا يا رب استجبت لدعواتي يا أرحم الراحمين.. منذ سنوات وأنا داخلي يتألم بين الفن الذي كنت أعشقه ولم أكن أمتهنه كمهنة بل كانت هواية، وبين الدين، على الرغم من أنني كنت قريبة داخليا من الله عز وجل، ولكن بيني وبين نفسي كنت أعيش هذا الصراع وكنت أطلب من الله دائما الهداية الكاملة».

وتابعت قائلة «إنني لا أنتقص من مهنة الفن أو الفنانين، فهناك طبعا الفن المحترم وفنانون محترمون كثر، ولكني أتكلم عن ذاتي إنني الآن أشعر بأنني في عالم آخر وسعيدة كل السعادة به وسيكون لي بإذن الله إطلالات قريبة بشكل آخر، أردت اليوم أن أعلن اعتزالي هذا النوع من الغناء وارتداء الحجاب، شكرا لكل شخص كان يحب فني والذي يحبني حقا هو من يتمنى لي السعادة الداخلية التي وصلت إليها الآن ليست كأي سعادة مررت بها من قبل، جعلني الله أنا وأنتم من أهل الجنة وهداني وهداكم جميعا لحب الخير وطريق النور كان هذا القرار في يوم عرفة الحمد لله على هذه النعمة».

يذكر أن آخر أعمال أمل حجازي هو كليب «ده حبيبي» الذي عرض عبر موقع يوتيوب، وهي الأغنية الثانية بعد «كدبة كبيرة» التي تجمعها مع الشركة المنتجة للعمل، ده حبيبي من كلمات سلامة علي وألحان جان صليبا وتوزيع Behim Avmedoski، تم تصويرها في السويد تحت قيادة المخرج فادي حداد.