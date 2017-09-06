أعلنت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، عن قرب موعد إقامة حفلتها الغنائية الجديدة، لكنها لم تفصح عن المكان التي ستقيم فيه حفلتها، وغردت الرومي قائلة: «قريبا.. قريبا.. يا ترى وين!؟».

وكانت النجمة ماجدة الرومي قد أحيت إحدى حفلات «مهرجان بيت الدين» الذي أقيم في لبنان، 12 أغسطس الماضي، وقدمت الفنانة من خلال الحفل عددا من أغانيها المميزة.

جدير بالذكر أنه تم منذ شهور قليلة بحضور ماجدة الرومي إطلاق اسم الموسيقار الراحل حليم الرومي على استديو 5 في «إذاعة لبنان» برعاية وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي.