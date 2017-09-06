يعقد المخرج مروان حامد، جلسات تحضيرية مع الكاتب أحمد مراد وآسر ياسين قبل بدء تصوير فيلم «تراب الماس» للاتفاق على الخطوط العريضة ووضع اللمسات النهائية ومعاينة أماكن التصوير قبل بدئه بأيام قليلة.

وقد استقرت أسرة العمل حاليا على عدد من الأبطال من ضمنهم آسر ياسين ومنة شلبي والفنان الكبير محمود حميدة وعزت العلايلي ومحمد ممدوح ويجري حاليا ترشيح أبطال آخرين.

«تراب الماس» تدور أحداثه حول قصة شاب يعيش حياة باهتة رتيبة، يعمل كمندوب دعاية طبية في شركة للأدوية، ثم يتمكن بلباقته الكبيرة ومظهره الجيد في أن يستميل أكبر الأطباء للأدوية التي يروج لها، في المنزل الذي يعيش فيه بصحبة والده القعيد، إلى أن تحدث جريمة قتل غامضة، ويبدأ هو في اكتشاف الكثير من الأسرار عنها التي تدخل به إلى عالم الجريمة والفساد.

وكان فيلم «تراب الماس» قد شهد العديد من المشاكل خلال الفترة الماضية، بسبب رؤية الفنان أحمد حلمي والسيناريست أحمد مراد، أحقيته كل منهما في ملكية الرواية، بعدما اشتراها حلمي ليتولى بطولتها في فيلم سينمائي، ولكن بعدما طلب من «مراد» إجراء بعض التعديلات عليها، سحبها «مراد»، وذهب للتعاقد عليها مع شركة إنتاج أخرى، الأمر الذي جعله يدخل مع «حلمي» في مشاكل قضائية.