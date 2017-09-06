القاهرة ـ محمد صلاح

تخوض الفنانة اللبنانية دوللي شاهين تجربتها الثانية كمقدمة برامج تلفزيونية من خلال برنامجها «دوللي وبس»، الذي تصور حاليا حلقاته. وتعتمد فكرته على السفر الى مختلف المحافظات المصرية واستضافة عدد من مشاهير المحافظة في الفن والأدب والإعلام، وتخوض معهم حوارات شخصية وفنية، كما تتم استضافة عدد من الشخصيات الفنية العربية لتتعرف على المحافظة وأشهر معالمها. البرنامج يهدف إلى استقطاب الشباب لمخاطبته ومناقشته في القضايا التي تشغله. وتسعى دوللي وأسرة البرنامج لتسويقه على عدد من القنوات الفضائية العربية والمصرية. ومن المعروف انه سبق لدوللي تقديم برنامج على قناة القاهرة والناس بعنوان «مين بيقول الحق؟».