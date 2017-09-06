تشارك 3 أفلام عربية جديدة من مصر وفلسطين والمملكة العربية السعودية في مهرجان "تورنتو" السينمائي الدولي في كندا، والذي ستقام فعالياته في الفترة من 7 إلى 17 من سبتمبر (أيلول) الجاري.



ونقلت وسائل إعلام عن وكالة الأناضول التركية قولها إن المهرجان سيشمل 14 قسماً، وسيتم عرض 255 فيلماً طويلاً خلال دورته المقبلة، كما سيعرض 84 فيلماً قصيراً، علماً أن 147 فيلماً روائياً ستعرض خلال الدورة المقبلة للمهرجان الكندي للمرة الأولى، من بينها الفيلم المصري "الشيخ جاكسون"، للمخرج المصري عمرو سلامة، والذي تدور أحداثه حول شخص يعاني من أزمة نفسية بسبب هوسه بملك البوب الأمريكي مايكل جاكسون، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد الفيشاوي وماجد الكدواني وأحمد مالك وأمينة خليل.



أما الفيلم الثاني فهو "ماري شيللي" للمخرجة السعودية هيفاء المنصور، والذي يتناول قصة الروائية الإنجليزية ماري شيللي أثناء كتابتها لروايتها الشهيرة "فرانكشتاين"، وتلعب بطولة الفيلم نجمتا هوليوود إيلي فاننغ ومايسي ويليامز، وستكون هذه هي أول مرة تشارك فيها هيفاء المنصور في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.



أما الفيلم الثالث فللمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، ويحمل عنوان "الجبل بيننا"، وتقوم ببطولته كيت وينسلت وإدريس ألبا، ويحكي عن كابوس مرعب عاشه بطلا الفيلم بعد تحطم طائرة على أحد الجبال دون أي بصيص من الأمل في إنقاذهما.



ويقرر البطلان أن يعتمدا على أنفسهما، ويتعاونا من أجل الحصول على المساعدة بعد سيرهما عدة كيلومترات في الطبيعة الجبلية الوعرة.



وتقوم الإنجليزية كيت وينسلت ببطولة الفيلم الذي يحكي أيضاً ميلاد قصة حب تنشأ بينها وبين البطل مواطنها النجم إدريس ألبا.