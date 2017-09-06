أثارت الفنانة سهير رمزي جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد انتشار صورة لها تظهر فيها من دون حجاب، بعد ان ارتدته لمدة 24 عاماً، الأمر الذي دفعها للرد على كل ما يتم تداوله فقالت بحسب موقع ملحق: "حجابي أمر شخصي بحت ويخصني وحدي، ومع ذلك أنا مش محجبة ولكني محتشمة، وهو ما قلته أكثر من مرة من قبل.. ومش عيب أبدًا أني ألبس بورنيطة خاصة وأنا في المصيف.



وأضافت: كنت مع أهلي وأصدقائي المقربين وفي مصيف، ومثل أي محجبة ارتديت "بورنيطة"، وبطبيعة المكان ومع الهواء الشديد ظهر جزء من شعري، فاعتقد البعض أنني قمت بخلع الحجاب، ولهذا أطمئن جمهوري أنا لن أترك حجابي.



اختتمت تصريحها الغاضب مؤكدة أنّ حجابها أمر يخص علاقتها مع ربنا، فلماذا يتطفل البعض ويتدخل في الحياة الشخصية بهذه الدرجة الفجة؟