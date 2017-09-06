نجيب ساويرس: "النجم الكبير منح السعادة للوطن ودافع عن وحدته وتصدى للإرهاب والتطرف.. فاستحق هذا التكريم"

خلود أبوالمجد



تقديراً لمسيرته السينمائية المضيئة والحافلة بالإنجازات البارزة ومواقفه الإنسانية المشهودة، بالإضافة إلى مكانته المرموقة كأحد أبرز النجوم في تاريخ السينما العربية، اختار مهرجان الجونة السينمائي الممثل الكبير عادل إمام والملقب بـ"ملك الكوميديا" في السينما المصرية، للاحتفاء به ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي خلال الدورة الأولى للمهرجان، والتى تقام فى الفترة من 22 إلى 29 سبتمبر.



وعن اختياره النجم عادل إمام قال المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة: "إن شعار مهرجان الجونة السينمائي هو ''''سينما من أجل الإنسانية''''، وهدفنا هو أن نستخدم الفن السابع فى الارتقاء بالإنسانية وعودة المفاهيم والقيم الأصيلة إلى مجتمعاتنا مرة اخرى".

وأضاف أن عادل إمام منح السعادة للوطن لأنه من أدخل الفرحة على القلوب ورسم البسمة على الوجوه، كما لم يتردد يومًا فى الدفاع عن وطنه عندما تعرض للإرهاب، فكان علينا أن نكرمه".

من جانبه قال عمرو منسي المدير التنفيذي للشركة المنظمة للمهرجان والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي: "حضور النجم الكبير عادل إمام حفل الافتتاح و استلامه جائزة الإنجاز الإبداعي سيشكل منطلقًا قويًا للدورة.



نحن سعداء أن تكون الدورة الافتتاحية مكاناً يمنح الجمهور فرصة اللقاء بالفنان الكبير والاحتفاء بدوره ومسيرته الإبداعية باعتباره ظاهرة نادرة في عالم التمثيل، إذ استطاع المحافظة على المرتبة المتقدمة بين أنجح نجوم الكوميديا لما يقرب من نصف قرن من الزمن، ما يعكس موهبة فريدة وقدرة عالية على التعبير عن احتياجات وهموم الناس بأسلوب هزلي ونقدي رائع."



ويقول انتشال التميمي مدير المهرجان: "يُعد الاحتفاء بالنجم عادل إمام فى مهرجان الجونة السينمائي تتويجًا لسينما كبيرة ومؤثرة وملهمة وذات دلالات عميقة، وهو ما ينسجم تمامًا مع الخط الذي رسمه المهرجان لدى اختياره رموز السينما العربية، والتي تشكل السينما المصرية ركنها الأقوى والأوسع تأثيرًا".

وأضاف: "أعطت استجابة الفنان الكبير عادل إمام وترحيبه باستلام جائزة الإنجاز الإبداعي دفعة قوية للمهرجان وأضفت عليه مزيدًا من التوهج والحماس.