كشفت الفنانة السورية أصالة للمرة الأولى حقيقة خلافها مع الفنان المصري عمرو دياب، موضحة أنها لم تكن تحبه ولا تسمع أغانيه لأنها بعيدة عن الأسلوب الذي يغني به أو تعشقه في الفن.

وقالت إنها أخيرا تعرفت بشكل شخصي على عمرو دياب وأصبحت تحبه لأنها انبهرت بروحه الشبابية التي قد لا يمتلكها شاب في العشرينات، إضافة إلى إصراره على النجاح وتقديم كل ما هو مختلف وجديد وطموحه القوي الذي يسعي لتحقيقه.

وأضافت النجمة، في مقابلة ببرنامج “صاحبة السعادة” على قناة “سي بي سي”، أنها كانت تتخيل أن عمرو دياب “فوتوشوب”، ولكنها فوجئت أنه يبدو أصغر من ابنها خالد على الحقيقة، إذ يحتفظ بشكله الشاب وأناقته دائما في كل مكان.

ولفتت أصالة إلى أن أقرب الفنانين إلى قلبها سميرة سعيد لإخلاصها وكتمانها لأسرار أصدقائها، إلى جانب النجمات أنغام وشيرين عبد الوهاب وأسماء المنور وبلقيس.

وكانت الفنانة أصالة هاجمت عمرو دياب في عدة لقاءات من قبل بسبب عدم تلبيته لدعوتها إلى فرح ابنتها شام، واشتراطه الحصول على أجر في حال رغبتها بغنائه بزفاف ابنتها؛ ما أثار غضب المطربة السورية التي اعتبرت أن الأمر لا يليق بزملاء المهنة الواحدة.