تصدرت النجمة التونسية هند صبري قائمة “فوربس” لأقوى 10 نجمات تمثيل في الوطن العربي، بعدد متابعين بلغ 8.7 مليون ولاختيارها لمنصب “سفيرة النوايا الحسنة”.

واقتصرت القائمة على نجمات مصر والأردن وتونس وسوريا، بينما شهدت غياب النجمات اللبنانيات، وجاءت النجمة المصرية دنيا سمير غانم في المرتبة الثانية بعدد متابعين 10.3 مليون.



واحتلت المركز الثالث الفنانة غادة عبد الرازق بـ 10.2 مليون، المركز الرابع من نصيب الفنانة ياسمين عبد العزيز بعدد معجبين 11.2 مليون، تليها الفنانة التونسية درة في المركز الخامس بعدد 9.3 مليون.

وجاءت النجمة منى زكي في المركز السادس بإجمالي 4.9 مليون متابع، واحتلت مي عز الدين المرتبة السابعة بـ 5 ملايين متابع، وتليها الفنانة ميس حمدان بـ 7.8 متابع، وبعدها آيتن عامر بـ 7.1 متابع ، واختتمت القائمة النجمة السورية نسرين طافش بـ 5.7 متابع.

ويتم ترتيب القائمة وفقًا لـ 3 معايير، وهما :”عدد سنوات العمل في المجال، ووبحسب متابعي مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، “تويتر”، و”إنستغرام”، على ألا يقل عن 3 ملايين متابع، بالإضافة إلى نشاطاتهم المؤثرة ونقاط تحريرية أخرى.