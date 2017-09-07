أكّدت الممثلة الأميركية كايتي هولمز خبر علاقتها العاطفية بالنجم الأميركي جايمي فوكس بعد خروجهما سوياً إلى العلن منذ يومين.

ويُعتقد أنّ علاقة الثنائي قد بدأت في العام 2013 لكنّ الممثلان لم يكشفا عنها إلا يوم الإثنين حين التقطت عدسات الكاميرا صورهما على الشاطئ في ماليبو.

وحرص كلّ من كايتي هولمز وجايمي فوكس على إبقاء علاقتهما سريّة بعدما قيل إنّ تسويّة الطلاق بين كايتي وزوجها السابق الممثل توم كروز في العام 2012 قضت بامتناعها عن الخروج بعلاقة عاطفية إلى العلن لمدّة خمس سنوات.

وبدا الثنائي بغاية السعادة يوم الإثنين الفائت على شاطئ ماليبو حيث أمسك جايمي بيد كايتي للمرّة الأولى أمام عدسات الكاميرا ومن دون تردّد.

ومنذ سنوات، لم ترد كايتي هولمز (38 عاماً) يوماً على الأقاويل التي تحدّثت عن علاقة بينها وبين جايمي، في حين أنّ الأخير (49 عاماً) كان قد نفاها سابقاً واصفاً إياها بالشائعات وقائلاً إنّه وكايتي مجرّد أصدقاء.

ولم تلتقط عدسات الكاميرا صورة واحدة تجمع كايتي بجايمي بالرغم من تحدّث الإعلام العالمي كثيراً عن علاقةٍ عاطفية بينهما.

يُذكر أنّ زواج كايتي وتوم كروز دام لمدّة ستّ سنوات قبل انفصالهما في العام 2012 ولديهما ابنة تُدعى "سيري" وُلدت في نيسان 2006.