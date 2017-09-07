بشار جاسم



يطرح المطرب الليبي ايمن الاعتر بعد يومين اغنيته الجديدة «انا ولا انا»، من كلمات الشاعر يم وألحان نواف عبدالله وتوزيع زيد نديم وإيقاع سمير القطان، وتم تسجيل الصوت في استديوهات متروبوليس، لندن. وتقول كلمات الأغنية: «مالك حبيبي إلا انا ولا أنا.. اعذرني سببنا حرج مو ذنبنا.. احترت أدري ماتبي يزعل أحد.. أسهل طريقة كلنا !اختارنا..



اسمحلي مالك طريق إلا لنا.. نفس الشبه نفس الملامح كلنا.. ماكفاني إني واحد يعشقك.. لها السبب خليتني !! إثنيننا.. مو ذنبنا لهالمراحل نعشقك.. نحاصرك إحساس وعشق نطوقك.. بالطيب يابالقوة اختر ماتشا.. معاك أنا ولا أنا ما نفارقك». وعن الاغنية يقول الأعتر لـ«الأنباء»: «أنا ولا أنا» أول سينغل تصدر بعد ميني البوم «في قلبي كلام» الذي صورت منه «في قلبي كلام» و«ابتسم» وطرح في فبراير 2016. واضاف: السينغل من كلمات الشاعر يم الذي تعاونت معه في السابق في أغاني «حال الاوادم» و«يالعزيز» و«هلبا»، «ياتاركني»، «في قلبي كلام» و«ابتسم» وغيرها، وانا سعيد بهذا التعاون الجديد مع شاعر متمكن من ادواته وأفكاره متجددة.



وتابع الأعتر: هذا السينغل ايضا يعيدني للتعاون من جديد مع الملحن نواف عبدالله الذي لحن لي سابقا اغاني «ياتاركني» و«العادل الظالم» من البوم «حال الاوادم»، مشيرا الى ان هناك اغنية سينغل جديدة وكليب لأغنية ليبية سيطرحان في بداية العام الجديد، وقال ان ألبومه القادم من المفترص طرحه في نهاية 2018.