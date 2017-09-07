القاهرة- محمد صلاح

أحيت الفنانة بلقيس مساء أمس الأول حفلها الغنائي في مسرح الصوت والضوء بالأهرامات، وسط حضور كوكبة من نجوم المجتمع والسياسة المصرية واليمنية، وشاركها الحفل والدها الموسيقار أحمد فتحي مثلما أعلنت عبر حسابها الشخصي على تويتر ليلة الحفل، حيث عبرت عن سعادتها بنفاد تذاكر البيع، وبأنها ستغني مقابل 2000 شخص برفقة والدها مجموعة من الأغاني التراثية اليمنية، وبالغناء في مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات لما للمكان من عبق تاريخي كبير.



وبدأت بلقيس حفلها بأغنية «التوبة» للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، والتي هتف لها الجمهور لاختيارها تلك الأغنية من الزمن الجميل، ثم قدمت دويتو مع والدها بعنوان «رسل السلام»، وأعقبتها بعدد من أغانيها الشهيرة منها (بويا - وحشني - يكفى - وطني يا جرحا - راجعين يا هوى)، وفي نهاية الحفل عادت لتقديم عدد من الدويتوهات مع والدها منها (أيها العرب - يا هزلي - إن يحرمونا) ثم وجهت «بلقيس» كلمة للجمهور، وقدمت لهم التحية من خلالها وباركت لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وحيت الشعب المصري على حفاوة الاستقبال لها ولوالدها الموسيقار الكبير أحمد فتحي.

المعروف ان آخر أعمال بلقيس ألبوم غنائي بعنوان «أراهنكم».. وحقق نجاحا كبيرا.. وشاركت فنان الأوبرا العالمي اندريا بوتشيلي الغناء في حفل بأبوظبي.