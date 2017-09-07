بدأت ماغي بو غصن تحضير فيلمها الجديد «حبة كراميل» الذي يجمعها بالتونسي ظافر العابدين للمرة الثانية، بعد تعاونهما الأول من خلال الدراما التلفزيونية بمسلسل «كاراميل»، الذي حقق نجاحا كبيرا وكان سببا في تكرار التعاون.

ويأتي هذا التعاون بعدما قررت الجهة المنتجة للمسلسل «إيجل فيلم» لمالكها جمال سنان في تقديم جزء ثان من المسلسل ولكن من خلال فيلم سينمائي، وهو الأمر الذي استقبله أبطال العمل بحماس شديد، وبدأوا على الفور التجهيز له ومن المقرر أن ينطلق تصويره في ديسمبر المقبل.

ويذكر أن مسلسل كاراميل عمل لبناني كوميدي رومانسي، من إخراج إيلي حبيب، وتأليف مازن طه، وبطولة ماجي بو غصن، وكارمن لبس، وطلال الجردي، وجيسي عبدو، وبيار داغر، وكارين سلامة، ومي صايغ، وبونيتا سعادة، وبيار شيمون.