أعلن مازن حايك المتحدث الرسمي لمجموعة “إم بي سي” “MBC” الإعلامية، استمرار الفنان العراقي كاظم الساهر في عضوية لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس كيدز”، بعد انسحابه من النسخة المخصصة للكبار.

وقال حايك في المؤتمر الصحفي لإعلان بدء التحضير للموسم الرابع من “ذا فويس”: إن الفنانة نانسي عجرم والفنان تامر حسني مستمران في لجنة تحكيم “ذا فويس الصغار” إلى جانب كاظم.

وأوضح المتحدث باسم مجموعة “إم بي سي”، أن من سيقدم “ذا فويس” في نسختيه للكبار والصغار هما المذيعان ناردين فرج وبدر آل زيدان بدلًا من إيميه صياح ومحمد كريم.

ولفت حايك إلى أن أولى حلقات “ذا فويس” الكبار ستعرض في الثاني من ديسمبر/كانون الثاني المقبل، مع النجوم “عاصي الحلاني وإليسا ومحمد حماقي وأحلام”، على أن يعرض “ذا فويس” الصغار في شهر مارس/آذار من العام الجديد.

وكان الساهر قد أعلن انسحابه من “ذا فويس كيدز” في لقاء تلفزيوني بسبب ما أسماه “وجع القلب” الذي يشعر به نتيجة حزن الأطفال الذين لا يتم اختيارهم من قبل لجنة التحكيم.