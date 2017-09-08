أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام أنّها وزملاؤها الجدد في لجنة تحكيم "ذا فويس"، استفدنا من اللجنة السابقة، وأخذنا كلّ ملحوظاتهم، مشيرةً الى أنّهم "كانوا الطعم والآن سنكمل بعدهم".



وأوضحت أننا "شفنا نقاط ضعفهم، أنا بقول عن نفسي، في أشياء رح أتحاشاها في المواجهات، من ناحية الإختيارات والأمور التي قد تقع"، لافتةً الى أنّ "دورنا هو أن نكمل وراهم وتحاشي الأخطاء التي اقترفوها.. وأنا أريد أن أضيف شخصيتي وصوتي".

وتدخّل الفنان اللبناني عاصي الحلاني، ليكشف عن خطوة جديدة وهي إمكانية أحد أعضاء لجنة التحكيم، من خطف مشترك من عضوٍ آخر.

من جهتها، ردّت إليسا على تصريح أحلام، قائلةً: "أنا لست لأكمل مكان أحد. أنا جئت لأؤدي دوري وأضع هويتي وروحي، لكن لا أعرف نقاط ضعفهم لأصححها، وكلّ واحد منهم له جمهور كبير، ونحن الشيء نفسه".

وختمت: "طبيعة البرنامج تحرّكنا، فليس من الضروري الإلتفات الى الخلف لمعرفة أخطائهم والقيام بالعكس، والعكس صحيح"، مؤكدةً "كأننا نقدم برنامج جديد مع لجنة تحكيم جديدة ومدربين جدد".