تعرضت الممثلة التونسية، هند صبري، لسيل من الانتقادات بعد أن نشرت عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستغرام" صورة لابنتها بزي المدرسة.

وحرصت هند على ألا تظهر ابنتها في الصورة، حيث نشرت صورتها من الخلف، ولم يظهر سوى شعرها وحقيبة المدرسة فقط تخوفاً من الحسد حسب بعض متابعيها، وهو ما عرضها لانتقادات من متابعيها.

فيما يرى البعض الآخر، أنها تحاول إخفاء أبنائها عن الجمهور ليظل الأبناء محتفظين بخصوصيتهم بعيدا عن أجواء السوشيال ميديا.

وفي الفترة الأخيرة انتهج كثير من الفنانين نشر زوايا غير واضحة لصور أبنائهم، خوفاً من الحسد، أمثال مي كساب وزينة وغيرهما.

يذكر أن آخر أعمال هند صبري كان فيلم "الكنز"، والذي يعرض حالياً في سباق موسم #عيد_الأضحى، ويشاركها بطولته محمد سعد وروبي ومجموعة من الفنانين.