أشعلت الفنانة هيفاء وهبي مواقع التواصل الاجتماعي بصور جديدة لها ارتدت فيها المايوه، لتنضم إلى نجمات الوسط الفني المثيرات للجدل في موسم الصيف لهذا العام، وذلك بعد نشر صورهم بالمايوه أثناء قضائهم للعطلة الصيفية.

ووفق تقارير صحافية فإن حالة جدل أثارتها الفنانة هيفاء وهبي بمجموعة صور نشرتها عبر صفحتها علي «إنستغرام» ظهرت فيها مرتدية مايوها أسود اللون، كما ثارت موجة عارمة من الجدل بعدما نشرت النجمة نيللي كريم صورة لها ظهرت بها مرتدية المايوه وتسبح في البحر عبر «انستغرام» لتنهال عليها التعليقات بين مؤيد ومعارض للأمر.

وتعرضت الفنانة الشابة ياسمين صبري لهجوم شديد بعد تداول صور لها بالمايوه «البيكيني» عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتخرج بتصريحات تستنكر من خلالها هذه الصور، وتؤكد أنها ليست لها علاقة بها وتشير لعدم تواجدها بمصر في هذه الأيام، وأنها تستعد لفيلمها الجديد «شمس وقمر» مع الفنان محمد إمام.