أعلن رسميا عن بدء تصوير أولى حلقات الموسم الرابع من البرنامج العالمي «The Voice» بصيغته العربية، الذي يعرض قريبا على «MBC1» و«MBC مصر»، مع مرحلة «الصوت وبس». أما التعديل الأبرز فيتمثل في التحاق أسماء جديدة في صفوف النجوم - المدربين، وحده عاصي الحلاني بقي كمدرب مستمر منذ انطلاقة البرنامج، لينضم إليه كل من أحلام وإليسا ومحمد حماقي. وفي سياق متصل، يستمر النجوم - المدربون كاظم الساهر ونانسي عجرم وتامر حسني في الموسم الثاني المقبل من «The Voice Kids».

وفي هذا الصدد عقدت «مجموعة MBC» مؤتمرا صحافيا في استوديوهاتها في بيروت - مكان تصوير البرنامج - بحضور حشد من أهل الصحافة والإعلام والنجوم - المدربين الأربعة، عاصي الحلاني وأحلام وإليسا ومحمد حماقي، والمتحدث الرسمي باسم «مجموعة MBC» مازن حايك، أعلن خلاله رسميا عن إطلاق الموسم الرابع من «the Voice» مع التفاصيل الجديدة والمتجددة المحيطة به.

في مستهل المؤتمر، شكر مازن حايك النجوم-المدربين كاظم الساهر وشيرين عبدالوهاب وصابر الرباعي وعاصي الحلاني ومقدمة البرنامج إيميه صياح، على مواسم من النجاحات المتتالية وأثنى على مجهودهم الكبير ووضع خبراتهم الفنية في سبيل الارتقاء بمستوى المشتركين وأدائهم، ما ساهم في نجاح البرنامج.

وأضاف حايك: اليوم، يعود «The Voice» بتوليفته الاستثنائية، إلى جانب أصوات مشاركيه الأكثر تميزا هذا الموسم، إلى مراحله المليئة بالتشويق والمنافسة والطرب. وتابع: نرحب بانضمام النجوم - المدربين الأربعة، العائد منهم عاصي الحلاني وأحلام وإليسا ومحمد حماقي، المتميزين بجماهيريتهم ومسيرتهم المهنية الحافلة، ونتمنى لهم التوفيق في اختيار أفضل المشتركين وتدريبهم بهدف إيصالهم إلى المراحل الأخيرة على طريق الفوز باللقب.

واستطرد حايك: من الطبيعي إجراء تغييرات في صفوف النجوم-المدربين، وهو ما يحدث على نحو مستمر في النسخ العالمية من البرنامج نفسه، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تشهد «النسخة الأميركية من «The Voice» على شبكة NBC الأميركية، حيث يعرض البرنامج بواقع موسمين في العام الواحد، تغييرات مستمرة تطول عادة اثنين من النجوم-المدربين في كل موسم»، إذا ليس هناك ما يمنع أن تتغير أسماء المدربين، جميعهم أو بعضهم، في كل موسم من مواسم البرنامج أسوة بالصيغة العالمية. كما نوه بالشراكة الناجحة بين الشركة صاحبة الحقوق الفكرية Talpa العالمية، الممثلة بزياد كبي الرئيس التنفيذي لـ Talpa ME في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفريق عمل MBC بإشراف المديرة العامة للإنتاج سمر عقروق.

أخيرا، ختم حايك بالتأكيد على الاعتزاز باستمرار النجوم-المدربين كاظم الساهر ونانسي عجرم وتامر حسني في الموسم الثاني المقبل من «the Voic Kids».

من جانبه شدد النجم عاصي الحلاني على أن التغييرات التي شهدتها كراسي المدربين تعود إلى أمور عدة تتعلق بطبيعة الصيغة العالمية للبرنامج والتي تستدعي ذلك، إضافة إلى التزامات النجوم المدربين الشخصية والمهنية، ولكن ليس هناك من جانب مادي في الأمر كما سبق وأن أشيع، وإلا لما كان هو شخصيا متواجدا اليوم بين المدربين.

وتطرقت الفنانة الإماراتية أحلام إلى تواجدها أو عدمه في برنامج «Arab Idol» مستقبلا بعد التحاقها في «The Voice»، وأشارت إلى أن الأمر سابق لأوانه، وأنها اليوم موجودة في «The Voice»، وهو الأمر الأكثر أهمية لكونه واقعا في الزمن الحاضر لا المستقبل أو الماضي، وقالت إنها إذا ما خيرت بين البرنامجين فستختار «The Voice» بطبيعة الحال لأنها فيه اليوم. وعن سبب موافقتها على الاشتراك في البرنامج قادمة من برنامج مواز على MBC، قالت أحلام: أحد أبرز أسباب مشاركتي في البرنامج هو رغبتي في أن أقوم بتدريب المشاركين وبالتالي إبراز قدرتي كمدربة بعد أن اختبرت التواجد في لجنة التحكيم، كما أجد في نفسي القدرة التدريبية والرغبة في صقل الخامات الصوتية الجيدة والعمل على إبراز أفضل ما فيها، وهو ما سأسعى إليه بكل طاقتي، وصولا إلى الفوز إن شاء الله.

وعبرت النجمة إليسا عن سعادتها لكونها ستشغل كرسي «المدربة» للمرة الأولى، إذ ان مشاركاتها السابقة في هذا النمط من البرامج كانت من خلال موقعها كعضو في لجان تحكيم، أما التدريب فهو أمر مختلف كليا، وأضافت إليسا: «The Voice» برأيي هو اليوم أحد أهم برنامج مواهب في العالم، لذا فإن مسؤوليتي ستكون حتما مضاعفة.

وحول ما تعتزم تقديمه للمشاركين، قالت إليسا: أنا هنا لأقدم خلاصة خبرتي الفنية الطويلة في عالم الغناء بكل تفاصيلها وجوانبها، فمن خلال هذه الخبرة سأتمكن من تقييم المواهب المشاركة لناحية قدرتها على ملامسة إحساسي وإقناعي فنيا. وأضافت: هناك متخصص في الموسيقى سيكون إلى جانب كل مدرب من المدربين ليساعده على تقييم المواهب من الناحيتين التقنية والموسيقية إضافة إلى مساعدته للمدربين - النجوم في تدريب أعضاء فرقهم، فنحن هنا لسنا أساتذة موسيقى بالمعنى التقني للكلمة، بل مطربين في جعبتهم تاريخ فني طويل وخبرة وافية.

وتطرق النجم المصري محمد حماقي إلى موضوع مشاركته الأولى في برامج المواهب، وفيما إذا كانت هذه الميزة لصالحه من بين بقية النجوم – المدربين الذين سبق لهم المشاركة في هذا النوع من البرامج، وقال: في كل مشاركة هناك «مرة أولى»، أما الأمر الأهم فهو أن كل مدرب في البرنامج اليوم ينتمي إلى مدرسة فنية مختلفة، وهذا التنوع مهم ومطلوب كونه يخدم فكرة البرنامج ويصب في صالح المشتركين. وأضاف: هدف البرنامج هو اكتشاف وصقل مواهب جديدة، لذا لا ينبغي أن ينصب الاهتمام على المدربين بقدر انصبابه على المشاركين.