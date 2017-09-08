بعد حصولها على المركز الأول عربيا ضمن استفتاء الموقع العالمي brainberries لأشهر عشر ممثلات آسيويات، حلت النجمة سيرين عبدالنور في المرتبة الثالثة آسيويا والأولى عربيا وفقا لاستفتاء الجمهور في الموقع. وفي تصريحات صحافية لها، أكدت سيرين أنها فور علمها بالخبر أرادت أن تشارك جمهورها هذه اللحظة التي أسعدتها كثيرا باختيارها الممثلة العربية الأشهر بهذا الاستفتاء، وقالت إنها فخورة بجمهورها في كل مكان بالوطن العربي الذي يوصلها لمثل هذه الجوائز العالمية، معتبرة أن حب الناس لها أهم من أي جائزة.

ورغم نفيها التعاقد على أي أعمال فنية درامية سواء بمصر أو لبنان أو سورية أو مشاريع غنائية أيضا خلال الفترة الحالية، لم تنف النجمة اللبنانية وجود مشاريع فنية جديدة في خطتها المقبلة، وقالت إنها بالفعل تدرس حاليا أكثر من مشروع درامي لبناني، ولكن لم تستقر على العمل المناسب لها حتى وقتنا الحالي، مؤكدة أن الاختيار أصبح أصعب والمسؤولية أكبر، خاصة بعد حصولها على الجائزة الأخيرة التي جعلتها الفنانة العربية الأشهر، لافتة إلى أن خطوتها القادمة ليست سهلة وعليها أن تختار بدقة كبيرة حتى تكون على قدر ثقة جمهورها.