نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات"، سلسلة من مقاطع الفيديوهات العفوية من العشاء الذي أقيم مع فريق عمل "ذا فويس".



وأطلّت أحلام الى جانب الفنان اللبناني عاصي الحلاني، الذي أقام هذه الدعوة وقال: "هذه الغالية عرأسي من فوق انت يا ام فهد".



كما ظهر في مقطع الفيديو، زميلهما في لجنة تحكيم "ذا فويس" محمد حماقي، إلّا أنّ غياب الفنانة اللبنانية إليسا عن مائدة العشاء أثار موجة من التساؤلات.



وأبدت الفنانة الإماراتية إعجابها بإبنة "فارس الغناء العربي"، ماريتا الحلاني، وقالت: "شوفوا ابنته الحلوة الجميلة، قمر ما شاء الله عليها، ربّي يحفظها ويخليلك اياها".