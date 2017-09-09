القاهرة ـ محمد صلاح

نفت الفنانة انوشكا اعتزالها الغناء كما تردد في الفترة الاخيرة، واكدت ان غيابها عن الساحة الغنائية وعدم تقديمها اعمالا جديدة او اشتراكها بالحفلات لا يعني اعتزالها الغناء، ولكن ترجع اسباب الانقطاع الى ازمة الانتاج الغنائي التي تمر بها شركات الانتاج حاليا، وقالت انوشكا: لاني اعتبر الغناء هو عشقي الاول فلا يمكن ان ابتعد عنه، وحاليا اقوم بالتجهيز لالبوم غنائي جديد، حيث انتهيت من اختيار وتسجيل عدد من الاغنيات ومازلت اختار مجموعة اخرى، واتمنى ان انتهي تماما من الالبوم خلال الفترة المقبلة ويتم طرحه بالاسواق.

من ناحية اخرى تستعد انوشكا لخوض تجربة تقديم البرامج التلفزيونية على قناة dmc، ويتم حاليا الانتهاء من كتابة سيناريو الحلقات وبناء الديكور، ورفضت الافصاح عن تفاصيل البرنامج بناء على تعليمات القناة المنتجة، معربة عن سعادتها بهذه التجربة التي تجعلها تعيش مع المشاهدين في حالة تواصل، خاصة ان الفكرة مميزة ومقتنعة بها لاهميتها.