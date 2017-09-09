تشهد محكمة جنح المعادي بالقاهرة اليوم السبت أولى جلسات محاكمة الفنانة غادة عبدالرازق في الجنحة المباشرة التي أقامها المحامي سمير صبري، واتهمها فيها بارتكاب الفعل العلني الفاضح أمام دائرة مغايرة بسبب الاختصاص الرقمي بدوائر المحكمة.

وقال سمير صبري، في عريضة الجنحة المباشرة، إن غادة عبدالرازق تواصلت مع معجبيها وردت على تساؤلاتهم وهي في حالة تشبه السكر، مرتدية ملابس نوم، وظهر جزء حساس من جسدها خادش للحياء عدة مرات للناس على مواقع التواصل الاجتماعي لكون الفيديو يذاع مباشرة، وما إن أذيع حتى انتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة وأصبح متداولا.

وأوضحت الجنحة المباشرة، أن تصرف غادة يعد فعلا خادشا وفاضحا للجميع دون أن تراعي حرمة الجسد والأخلاق والقيم السائدة في المجتمع، موضحا: «فبدلا من أن تقوم بدورها كفنانة لغرس القيم النبيلة، قامت بالنقيض من هذا بإفساد الأخلاق ونشر الفسق والفجور ونشر الفحشاء والرذيلة بين الناس، وبعد ذلك قامت بعد أن تعرضت للهجوم الشديد من قبل الجمهور، وبعد أن اكتشفت ما فعلته من فعل مجرم بحذف الفيديو من على صفحتها الشخصية، ولكن بعد أن ظهر ذلك الفيديو للكافة وعلم به القاصي والداني».

وأشار صبري، في تصريحات له، الى انه وفقا للقانون، فمن المرجح أن تقضي المحكمة قرارها بحبس غادة عبدالرازق من ستة أشهر إلى سنة على أقصى تقدير، مؤكدا أنه ينتظر قرار المحكمة بتحديد موعد الجلسة المقبلة.