قال المنتج والمخرج المصري أحمد عبدالباسط إنه قرر طرح فيلم «أصاحبي» في إجازة منتصف العام المقبل، مشيرا إلى أن العمل سيستأنف تصويره خلال الأيام المقبلة بعد عودة بطل الفيلم بيومي فؤاد من تأدية فريضة الحج.

وأضاف عبدالباسط قائلا: الفيلم كوميدي اجتماعي، بطولة بيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد ثروت وأحمد حلاوة ومريم السكري وتأليف وليد يوسف وإخراج شادي علي، حيث صورنا في العمل ما يقرب من أسبوع حتى الآن.

وتابع: الفيلم قصة جديدة على السينما المصرية بها العديد من الجوانب الكوميدية التي تهتم بالأسرة المصرية، وعلى جانب آخر انتهينا من تصوير فيلم «نص جوازة».

يذكر أن فيلم «أصاحبي» إنتاج شركة «فيلم أوف ايجيبت».