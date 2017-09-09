تم ترشيح الفيلم اللبناني «قضية رقم 23» لجوائز أوسكار السينمائية لسنة 2018 عن فئة أفضل فيلم أجنبي، بناء على اقتراح لجنة خاصة مكلفة باختيار الفيلم الذي يمثل لبنان في هذه المسابقة التي تنظمها «أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية» في الولايات المتحدة الأميركية.

وذكرت تقارير صحافية ان وزير الثقافة اللبناني غطاس خوري كشف أن غالبية أعضاء اللجنة أيدوا ترشيح هذا الفيلم، الذي تولى إخراجه زياد دويري، معتبرين أنه يستحق أن يسمى لتمثيل لبنان، وأنه فرض اختياره بمجرد اختياره ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية السينمائي من بين مئات الأفلام.

وكان فيلم «قضية رقم 23» الذي يلعب دور البطولة فيه الممثل ومقدم البرامج عادل كرم، قد عرض الفترة الماضية ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية السينمائي بحضور وزير الثقافة والمخرج والممثلين المشاركين فيه.

وبعد ذلك، عرض في مهرجان تيلورايد في الولايات المتحدة، وعرض الخميس الفائت ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان تورونتو السينمائي الدولي.

وقال الوزير خوري: «لقد كنت حاضرا العرض في البندقية ولمست التفاعل الكبير مع الفيلم ووقوف الجمهور لدقائق مصفقين له».

الفيلم الذي كتبه أيضا زياد دويري وجويل توما، يضم نخبة من الممثلين اللبنانيين، إلى جانب عادل كرم، منهم ريتا حايك وكميل سلامة وديامان أبوعبود وكريستين الشويري، إضافة إلى جوليا قصار وطلال الجردي ورفعت طربية، والممثل الفلسطيني كامل الباشا.

وتجري أحداث العمل في أحد أحياء بيروت، حيث تحصل مشادة بين طوني، وهو مسيحي لبناني، وياسر، وهو لاجئ فلسطيني، وتأخذ المشادة أبعادا أكبر من حجمها، وترفع القضية إلى المحكمة على وقع تضخيم إعلامي يضع لبنان على شفير انفجار.