تنتهي الفنانة وفاء عامر من تصوير مشاهدها في مسلسل «الطوفان» نهاية سبتمبر الحالي لعرضه على إحدى القنوات الفضائية.

وقالت وفاء عامر إنها تستأنف تصوير مشاهدها يوم الأربعاء المقبل بعد توقف التصوير بمناسبة عيد الأضحي المبارك، ويستمر التصوير مدة 20 يوما ويتبقي لها 200 مشهد للانتهاء من العمل بشكل نهائي.

وأضافت أنها تجسد دور امرأة بسيطة وكريمة للغاية، تدعى «منيرة» وهي نموذج لسيدة مصرية أصيلة توجد بكثرة في المجتمع المصري، مشيرة الى ان أحداث المسلسل تدور حول القيم والمبادئ التي أصبحت تسود المجتمع، ورغبة الجميع في الثراء ولو على حساب كل المبادئ والقيم.

و«الطوفان»، بطولة ماجد المصري، فتحي عبد الوهاب، أحمد زاهر، أحمد بدير، روجينا، أيتن عامر، عبير صبري، رامي وحيد، نجلاء بدر، سيد رجب، عبير صبري، محمد عادل، دينا، إيهاب فهمي، وعدد آخر من النجوم، عن قصة لبشير الديك، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، وإخراج خيري بشارة.