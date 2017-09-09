دخلت الفنانة الأردنية ميس حمدان قائمة أهم 10 ممثلات في العالم العربي لهذا العام، وذلك في القائمة التي أعلنتها مجلة «Forbes» نسخة الشرق الأوسط، والتي تعتمد في منهجية اختيارها على 3 معايير رئيسة هي: عدد متابعي حسابات الممثلين والممثلات على شبكات التواصل الاجتماعي، سنوات العمل في المجال، وأخيرا نشاطاتهم المؤثرة.

واستطاعت ميس أن تحتل المركز الثامن في القائمة حيث تصدرت القائمة وحصلت على المركز الأول فيها الفنانة التونسية هند صبري، فيما استطاعت المصرية دنيا سمير غانم أن تحصل على المركز الثاني، والمركز الثالث كان للفنانة غادة عبدالرازق، والمركز الرابع للفنانة ياسمين عبدالعزيز ، والتونسية درة حصلت على المركز الخامس فيما حصلت على المركز السادس الفنانة منى زكي، والمركز السابع للفنانة مي عز الدين بينما كان المركز التاسع للفنانة آيتن عامر، والمركز العاشر والأخير حصلت عليه الفنانة نسرين طافش.

وفي تصريحات صحافية لها، أعربت ميس عن سعادتها بدخولها ضمن قائمة أهم 10 ممثلات في الوطن العربي، مشيرة إلى أن هذا الأمر يجعلها تشعر بالفخر، وفي الوقت ذاته يجعلها تحمل مسؤولية كبيرة، حيث قالت إنها ستصب كل تركيزها خلال الفترة المقبلة على أن تكون اختياراتها جيدة، حتى تستطيع أن تكون دائما عند حسن ظن المشاهد.

وأكدت حمدان أنها تستعد للسفر إلى وطنها الأردن وذلك لمشاركتها في المسلسل الأردني «شيء من الماضي»، الذي يعد من أولى تجاربها الفنية هناك، حيث لفتت إلى أنها قضت عيد الأضحى في مصر بصحبة شقيقتيها الفنانتين مي سليم ودانا حمدان.

وأكدت أنها كانت تحضر خلال الفترة الماضية لهذا المسلسل. وأوضحت أنها تجسد في العمل مرحلة عمرية بعيدة عنها كليا، لأنها ستظهر في الأحداث بشخصية أم كبيرة في السن، وتحدث لها أزمة كبيرة في حياتها، بسبب ارتكاب ابنها جريمة قتل، ما يدفعها إلى إخفائه، حتى لا يقبض عليه ويقدم للمحاكمة، ومن المقرر عرض العمل في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2018.