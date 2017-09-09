بعد اللغط الإعلامي الذي حصل حول سبب انفصال طارق أبو جودة، مدير أعمال وابن شقيقة الفنانة نجوى كرم، عنها فنيا، وخروج الأخير عن صمته ليبين في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي حقيقة الأمر، بدورها ردت نجوى على ما أثير حول هذا الموضوع والشائعات التي بدأت تنتشر حول خلاف داخل العائلة، وكتبت: «علاقتي بأهلي أقوى من كل المصالح.. عيلتي خط أحمر واختي هي امي التانية.. ربيت عندها مع غادة، وطارق خط احمر بالعريض».

وكان طارق أبو جودة قد أوضح حقيقة انفصاله المهني عن نجوى كرم، فكتب: «توضيحا لما ينسب وينقل من أحاديث، لم أدل بها يوما، يهمني ان أؤكد انني لم ولن أتخلى يوما عن شمس الأغنية الفنانة نجوى كرم.. فبالرغم من الانفصال المهني بيننا، يبقى ان ما يربطني بنجوى كرم اقوى وأعمق بكثير من العمل، ولن تحده يوما المهنة.. فنجوى هي عائلتي وبيتي، ونقطة مضيئة في حياتي المهنية وركن أساسي في حياتي العائلية.. ما يربطني بنجوى كرم، كان وسيبقى، دما وعائلة واحتراما ومحبة لا تنتهي».

ويشار إلى أن نجوى كرم أحيت العديد من الحفلات الفنية في عدد من المناطق اللبنانية مثل: غوسطا، قرطبا، بكاسين، أرز تنورين، الأرز، كفر عقا، وآخرها السبت الماضي في قرطبا، بالاضافة إلى جولة فنية في الجزائر، اطلقت كرم منذ أشهر ألبومها الجديد «مني الك»، الذي لاتزال تحصد نجاحه حتى اليوم.