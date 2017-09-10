أعاد مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو لـ”تعليق اليسا على غرور أحلام”، بعد أن اصبحتا سوياً في لجنة تحكيم “ذا فويس”، واختلاف وجهات النظر بينهما منذ البداية.

وقالت اليسا في حلقة سابقة من برنامج “كل يوم جمعة” رداً على سؤال الإعلامي المصري عمرو اديب حول “غرور أحلام واعتبارها انها الملكة وأعظم صوت والرقم واحد”: “لا اقول شيئاً، هذه طريقتها، انا لا أعلق، انا ضد هذا الأمر، وعندما اضطر للكلام أقول الأمور الواقعية والحقيقة”.

وأضافت: “انا لست الملكة ولا أهم شخص، انا اليسا، كل انسان لديه طريقة كلام معينة، وفق خلفيته وتربيته”.



وكانت الفنانة الإماراتية قالت إنّها وزملاؤها الجدد في لجنة تحكيم “ذا فويس”: “استفدنا من اللجنة السابقة، وأخذنا كلّ ملحوظاتهم”، مشيرةً الى أنّهم “كانوا الطعم والآن سنكمل بعدهم”.

واضافت: “دورنا هو أن نكمل وراهم وتحاشي الأخطاء التي اقترفوها.. وأنا أريد أن أضيف شخصيتي وصوتي”.

وردّت إليسا على تصريح أحلام، قائلةً: “أنا لست لأكمل مكان أحد. أنا جئت لأؤدي دوري وأضع هويتي وروحي، لكن لا أعرف نقاط ضعفهم لأصححها، وكلّ واحد منهم له جمهور كبير، ونحن الشيء نفسه”.

وختمت: “طبيعة البرنامج تحرّكنا، فليس من الضروري الإلتفات الى الخلف لمعرفة أخطائهم والقيام بالعكس، والعكس صحيح”، مؤكدةً “كأننا نقدم برنامج جديد مع لجنة تحكيم جديدة ومدربين جدد”.