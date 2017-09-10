بعد نجاحها في أكثر من مهرجان عربي وحفلات غنائية في الدول العربية والأوروبية أيضا، قررت النجمة نوال الزغبي أن تتفرغ لألبومها الغنائي الجديد الذي تعود به إلى الساحة بعد غياب عامين.



وكانت الزغبي قد عادت قبل أيام من برشلونة، حيث أحيت هناك إحدى حفلات البرنامج الشهير «stars on board» برفقة الفنان فارس كرم ووائل جسار وكاظم الساهر، الذين لاقت حفلاتهم إقبالا كبيرا من الجاليات العربية.



وقررت نوال فور عودتها أن تبدأ التحضيرات النهائية لألبومها الجديد بعدما قضت في المدينة الإسبانية إجازة قصيرة برفقة شقيقها ومدير أعمالها مارسيل الزغبي وزوجته.

وذكرت تقارير صحافية أن الزغبي استقرت بالفعل على خمس أغنيات من الألبوم الجديد، تعاونت فيها مع الملحن المصري عمرو مصطفى في أغنيتين ومع مصطفى الكردي أيضا.



ومن المفترض أن يضم الألبوم أغنيات باللهجة اللبنانية والمصرية والخليجية أيضا.



وفي تصريحات لها، قالت نوال الزغبي بأنها ترى أن سبب تألقها وعودتها القوية هو إعادة ترتيب حساباتها خلال الفترة الأخيرة، وأنها ترى أن تغيير إدارة أعمالها ليصبح شقيقها مارسيل الزغبي المسؤول الأول عن عملها الفني، سبب رئيسي في نجاحاتها المتتالية.