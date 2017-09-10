كانت الفنانة اللبنانية مروى على موعد مع جمهورها في حفل غنائي احيته الفترة القليلة الماضية في الغردقة، بمشاركة النجم المصري حمادة هلال، والثنائي أوكا وأورتيجا، بالإضافة إلى الراقصة صوفينار، إلا أن موقفا مزعجا تعرضت له مروى، سبب لها توترا قبل ساعات من صعودها على المسرح.

وشاركت مروى «الفانز» تفاصيل هذا الموقف بصورة نشرتها من المطار بعد وصولها الغردقة، في تعليق كتبت فيه: «توقعت ان يحصل معي يالي حصل، سبحان الله عين وأكلتني، مين ما بعرف، مش نايمة من امبارح، والله وجع دماغي وتعبانه، وقولت مع نفسي الطيارة الصبح بدري وكلها كم ساعة وأكون بالمطار وأوصل الغردقة وأنام قبل الحفلة وريح شوي».

وتابعت: «فرحت ان وصلت الحمد لله، وكان نفسي أشوف السرير وأنام نوم عميق من تعبي، بس للأسف الشديد ما كملت معي اتفاجأت ان انا الوحيدة شنطتي يالي ما وصلت المطار أساسا وفضلت في القاهرة أنا معصبة وزعلانة كتير وعقلي طار ومش قادرة ارجع عقلاتي عمبحكي حالي ومش شايفة قدامي، طب ينفع ان أنا هلأ ما في فستان سواري اظهر فيه لجمهوري بالعيد، طب شو الحل؟».

هذا الموقف لم يؤثر على قرار مروى بالمشاركة في احياء الحفل، وبالفعل تجاوزته، وتألقت في حفل غنائي حاشد بطلة سوداء شفافة وماكياج قوي، وأشعلت أجواء الغردقة بمجرد صعودها على المسرح بأغنية «أما نعيمة»، وغيرها من أغانيها الحماسية.