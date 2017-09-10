بيروت - بولين فاضل

لن يتم تسجيل أغنية الديو التي ستجمع الفنانة رولا سعد والفنان يوري مرقدي الا بعد الانتهاء من تصوير كامل مشاهد مسلسل «مجنون فيكي» الذي يجمعهما بطولة ضمن قصة محبوكة بطريقة مسلية مع خليط من الفن والموضة.



وأغنية الديو التي تحمل عنوان المسلسل هي من كلمات يوري وألحانه وسوف تكون تتر المسلسل وتعكس أجواءه، خصوصا علاقة الحب التي تجمع يوري ورولا في سياق الأحداث والتي تعترضها مشاكل وعقبات عدة.

تؤكد رولا أن شخصية «كلارا» التي تجسدها تشبهها في الحياة، لاسيما أنها عاشقة للموضة وتملك مجلة تعنى بهذا المجال.

يذكر أن المسلسل هو من كتابة فراس جبران وإخراج رندلي قديح وهو يصور حاليا في مواقع عدة خارجية وداخلية في لبنان.