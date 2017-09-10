«أنغام مطربة ليها اسمها ووزنها ومكانتها ومحدش يتقارن بيها»

خرجت الفنانة الشابة غنوة محمد علي سليمان، شقيقة النجمة أنغام، عن صمتها بعد أن اختلط الأمر عند البعض بأنها أحيت حفلا غنائيا مع مدحت صالح في الاسكندرية، وتبين فيما بعد أنها لم تكن في الحفلة، وأن التي غنت مطربة أخرى.

تعرض غنوة لذلك الموقف، جعلها تخرج عن صمتها وترد على كل من يستغل اسمها، ويخوض في خلافاتها الأسرية مع شقيقتها أنغام، وكتبت غنوة عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك»: «مساء الخير عليكم.. بعتذر إن أنا هطول عليكم ويا ريت كله يقرا للآخر ويعمل شير، أولا أنا متعودتش ارد على حاجات كتير بتحصل بس الموضوع زاد عن حده ومش هسمح لحد يستغل اسم والدي وسمعته الفنية طول مشواره ويتاجر باسمه وباسمي أو بمشاكل شخصية وعائلية، انا حابة اشكر كل الناس اللي عرفت ان مش انا اللي كنت في الحفلة ومقدرة موقف الناس اللي متعرفنيش».

ثم تابعت قائلة: «يا جماعة أنا غنوة محمد علي سليمان وصوري مش مجهولة صوري قدامكم، فبعد كده من اللحظة دي أي صحافي أو إعلامي أو متعهد حفلات هيستغل اسمي واسم ابويا ويستغل مشاكل عائلية ملوش ان حد يدخل فيها هرفع عليه قضية بلا تردد».

واختتمت غنوة قائلة: «محدش يفكر يحطني في مقارنة مع أنغام لأن انغام مطربة ليها اسمها ووزنها ومكانتها ومحدش يتقارن بيها والدليل اننا بنزل وبغني اغانيها بعيدا عن اي خلاف اسري، فياريت محدش يحطنـي في اي جملة مفيدة مع اي حوار بدون علمـي، وللمرة التانية أي حـــد هيستغلني أو يستغل مشاكلـي الخاصة سأقاضيه، وشكرا ليكم، وأتمنى تكونوا مقدرين موقفي».