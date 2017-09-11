كشفت النجمة الشابة منة فضالي ملامح الشخصية التي تقدمها في مسلسل «الحب الحرام»، وقالت: المسلسل قصة لطيفة جدا، أجسد فيه شخصية الدكتورة «ملك»، وهي طبيبة أمراض نساء، وحلم حياتها أن تعود إلى مصر لتؤدي واجبها تجاه بلدها، خاصة أنها كانت تعيش بالخارج، وتدرس في بيروت، لكنها عند عودتها وجدت نفسها تتورط في كثير من الصراعات، التي لم تتوقعها.

وتابعت منة: شعرت بأن «ملك» إنسانة، وأنا أميل دائما إلى الأدوار التي تحمل بعدا إنسانيا، والعمل ككل يقدم قضايا إنسانية واجتماعية من زوايا مختلفة، وبشكل عام، شعرت بأن الشخصية لطيفة ومختلفة عما قدمته من قبل، وهو ما أحرص عليه دائما.

وبسؤالها عن الحب في حياتها، اجابت: «حظي وحش في الارتباط، لكن أنا متفائلة، ونفسي أتجوز السنة دي، لأني بحب الأطفال جدا، ونفسي في توأم».

وحول غيابها عن العمل في السينما، قالت فضالي: «مش عايزة أعمل سينما من اللي بتتعمل اليومين دول»، لذلك رفضت كثيرا من العروض السينمائية، السينما هي أن يعيش الفيلم في ذاكرة الجمهور، لكن أغلب الأعمال الفنية، التي تقدم خلال الفترة الأخيرة لا تترك أي أثر، ولا تستطيع أن تحجز مكانها في عقل الجمهور، وأعتقد أنني خلال مسيرتي الفنية حققت رصيدا كبيرا في السينما، وأتمنى أن أقدم أعمالا على نفس المستوى.