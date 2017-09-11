دمشق ـ هدى العبود

كشف المخرج السوري محمد معروف أن مسلسل «غبار جوري» يفضح ممارسات العثمانيين من حيث التسلط والتجبر والقسوة على الناس أثناء احتلالهم لبلدان في الوطن العربي وخاصة سورية ولبنان، وكيف أن الباشاوات والإقطاعيين الذين يعملون لصالح العثمانيين كانوا يمارسون التعذيب والاهانة للفقراء من الفلاحين وكأن الناس عبيد لهم، لكن «مياسين» الفتاة الفقيرة والمتعلمة والجميلة رفضت أن تكون سلعة رخيصة بيد ابن الإقطاعي على الرغم من أنها أصبحت زوجته شرعا.

وفي هذا الصدد قالت الفنانة دانا جبر لـ«الأنباء»: جسدت دور فتاة تدعى «مياسين»، رفضت أن تسلم نفسها لابن البيك (الفنان الليث المفتي) على الرغم من عقد قرانها قسرا عليه، وهنا عذبت من قبل أهله، كما نالت أسرتي قسطا كبيرا من العذاب والاهانة، والهدف من رفضي له هو فقط أن أجعل منه إنسانا وزوجا حقيقيا يشعر بمعاناة الفقراء وان يرفع شيئا من الظلم عن أهل القرية، وان يعود لأصله.

من جهتها قالت الفنانة رنا العضم: سيعرض «غبار جوري» على شاشة رمضان لعام 2018 وجسدت فيه دور «أم شريف» زوجة الأب الظالمة والشريرة، رزق زوجي بثلاث فتيات من امرأة أخرى، ويمتلك حماما، وكان زواجه مني فقط من أجل إنجاب صبي، وأتحول لامرأة شريرة قاسية، لكن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل فأعطاني درسا قاسيا، وتعرضت لمرض عصبي انتهى بي الأمر للجنون في نهاية الأمر، و«غبار جوري» من إنتاج شركة غولدن لاين، للكاتب مروان قاووق الكاتب الذي أبدع بالبيئة الشامية وما كانت تخبئه في غابر الأيام، ومن ابرز الفنانين المشاركين، الفنانة لينا كرم، جلال شموط، دانا جبر، جمال العلي، يزن السيد، طارق مرعشلي، أمية ملص، ليث مفتي، أمانة والي، باسل حيدر وآخرون. وعن دورها بمسلسل «وحدن» للمخرج العالمي نجدت أنزور، قالت رنا: العب دور «نجوى»، صبية من مجموعة صبايا رومانسية تحلم بالزواج، وان ترزق بطفل وتشكل عائلة، لكن القرية مع الأسف خالية من الرجال، وأتزوج لكنني أعيش ظروفا صعبة. انتظرونا على شاشة رمضان بأحداث مسلسل غريب بكل تفاصيلة على شاشة رمضان، من إنتاج المؤسسة العامة للسينما ومن تأليف الكاتبة ديانا كمال الدين.