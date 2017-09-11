شاركت الفنانة البحرينية حلا الترك جمهورها بمقطع فيديو لها، على حسابها الخاص على «سناب شات»، قدمت من خلاله اعتذارا لهم لعدم تواصلها معهم منذ فترة طويلة، مبررة ذلك بانشغالها في دراستها، مؤكدة أن الأولوية لديها هي لدراستها ثم مسيرتها الفنية. وقالت حلا: «وحشتوني، وأدري انكم زعلانين مني لأني انقطعت عنكم فترة عالسناب، بس قاعدة أركز بدراستي، تعرفون الدراسة أولى بعدين مسيرة الفن، سامحوني وحقكم على راسي وأنا وايد وايد آسفة».

وأثنى جمهور الفنانة البحرينية على اهتمامها بدراستها، إلا أن أكثر ما لفت نظرهم ظهورها في الفيديو بوشم جديد أسفل رقبتها، وكان عبارة عن رسمة أشبه بـ «البطة».

ونشرت حلا مجموعة صور من جلسة تصوير خضعت لها أخيرا، بالإضافة إلى صورة تجمعها بشقيقيها عبدالله ومحمد.

ويبدو واضحا أن حلا تعتمد سياسة جديدة في حياتها الفنية والعائلية، حيث تحرص على أن تعيش بسعادة والابتعاد عن المشاحنات وعدم التعليق على أي هجوم ضدها.