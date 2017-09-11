ديانا حداد اعربت عن غضبها واستيائها الشديد بعد تناقل العديد من المواقع الالكترونية وصفحات السوشيال ميديا صورة حديثة لها برفقة ابنتيها صوفي وميرا بسبب الاتهامات التي تلقتها ابنتها الاولى صوفي بإجرائها الكثير من عمليات التجميل في وجهها لكي تبدو جميلة وبالشكل الذي تبدو عليه اليوم.

ديانا حداد ترد على الاتهامات ضد ابنتها

وفي التفاصيل، فإن ديانا حداد وبعد نشرها صورا لها مع ابنتها الحسناء الشابة صوفي البالغة من العمر 21 عاما، استاءت من التعليقات على اطلالة ابنتها، فنشرت الفنانة اللبنانية مقطع فيديو عبر حسابها على سناب شات اوضحت فيه حقيقة خضوع نجلتها لعمليات تجميل في وجهها.